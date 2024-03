Ucraina | premier estone | ‘Putin teme la Nato | rafforzare la sicurezza’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bruxelles, 21 mar. (Adnkronos) – I rischi che corre la sicurezza europea sono “gravissimi, se non si deciderà subito di investire pesannte nella difesa”. Lo dichiara al Sole 24 Ore laKaja Kallas, alla vigilia del vertice europeo a Bruxelles, sottolineando che “la storia ci dice che in Europa le cose possano deteriorarsi in fretta. La differenza tra la Seconda guerra mondiale e oggi è che l?continua a combattere e sta in piedi. Per questo la guerra non è andata oltre. Se non vogliamo che dilaghi, dobbiamo aiutare gli ucraini a difendersi. In gioco non c?è solo l?architettura della sicurezza europea ma quella globale”.“Se l?aggressione paga, è un invito a farvi ricorso altrove – spiega la– Nella Seconda guerra mondiale quando la Germania nazista ha moltiplicato ...