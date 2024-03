Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 20 marzo, in diretta. Colloquio Putin-Modi sul conflitto. Zelensky: «È essenziale che i negoziati con l’Ue inizino a giugno. Abbiamo bisogno di più ... (corriere)

Ucraina: Mosca colpisce infrastrutture energetiche a Kherson - definendo l'attacco russo "una provocazione", poiché i delegati di Mosca hanno affermato che sono state le forze armate ucraine a condurre l'attacco. "L'esercito ucraino colpisce solo obiettivi ...lagazzettadelmezzogiorno

Guerra, Istituto ISW: «Scontro Russia-Nato non imminente ma prima del previsto (2026 o 2027» - Anche se solo a parole, la guerra che si combatte in Ucraina sembra sempre più arrivare minacciosa in Europa. Indicatori finanziari, economici e militari russi suggeriscono che Mosca si ...ilmattino

Premio Nobel Belenkin, 'in Russia l'opposizione a Putin esiste' - Decisamente meno positivo è Belenkin rispetto ai conflitti in Ucraina e a Gaza: "Penso che il Papa, una persona che rispetto molto, abbia ragione. Quello che sta succedendo oggi può essere anche ...ansa