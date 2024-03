Guerra, Istituto ISW: «Scontro Russia-Nato non imminente ma prima del previsto (2026 o 2027) - Anche se solo a parole, la guerra che si combatte in Ucraina sembra sempre più arrivare minacciosa in Europa. Indicatori finanziari, economici e militari russi suggeriscono che Mosca si stia ...ilmessaggero

Ucraina: Mosca colpisce infrastrutture energetiche a Kherson - definendo l'attacco russo "una provocazione", poiché i delegati di Mosca hanno affermato che sono state le forze armate ucraine a condurre l'attacco. "L'esercito ucraino colpisce solo obiettivi ...lagazzettadelmezzogiorno

Ucraina, Mosca lancia 31 missili balistici su Kiev - Diverse esplosioni si sono udite giovedì nel centro di Kiev, in Ucraina, in seguito a un allarme aereo per missili e droni lanciati dalla Russia. Una decina di forti deflagrazioni si sono verificate g ...informazione