Ucraina-Islanda in tv | data | orario e diretta streaming finale Playoff Europei 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024)sarà visibile in tv: ecco le informazioni su canale,delladeidelle qualificazioni agli. Nel percorso B da una parte gli ucraini, protagonisti di una clamorosa rimonta nelsulla Bosnia in trasferta in semi, dall’altra gli islandesi che con super Gudmundsson hanno eliminato Israele a Budepest in modo perentorio. Da questo scontro in gara secca a eliminazioneuscirà la qualificata per Euro, l’altra uscirà di scena a un passo dall’obiettivo. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 20.45 di martedì 26 marzo,tv sui canali Sky Sport e ...