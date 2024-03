Ucraina | esplosioni nel centro di Kiev | incendi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Diversesi sono verificate stamattina neldella capitale, a seguito di un allarme aereo innescato da missili e droni lanciati dalla Russia. Vengono segnalati. A partire dalle 5 ora locale si sono sentite decine di forti deflagrazioni e il fuoco della difesa aerea. "Frammenti di razzi sono caduti su un asilo nel distretto di Sviatoshynskyi", ha detto su Telegram il sindaco Vitali Klitschko aggiungendo che un condominio e alcune auto in altre zone erano in fiamme. Gli ultimi grandi attacchi russi suhanno avuto luogo alla fine di gennaio.

