Ucraina | Crosetto | Bisogna scongiurare guerra | non dire di prepararla

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Non penso sia il momento di drammatizzare. È un momento difficile, lo è da due anni, perché una nazione sovrana è stata invasa in Europa dalla Russia e perché il clima da allora è peggiorato anche in altre parti del mondo, a Gaza come nel Mar Rosso. Ma io penso che gli Stati debbano fare di tutto per allontanare la: laè l'epilogo, è la fine della politica, la fine della diplomazia, la fine del lavoro che le istituzioni devono fare di mantenere la sicurezza e la pace.arrivare ala, non ache dobbiamo". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido, giovedì mattina all'Accademia Aeronautica militare di Pozzuoli (Napoli), rispondendo a una domanda sui temi al tavolo del Consiglio Europeo al ...

