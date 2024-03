(Di giovedì 21 marzo 2024)a 24per aver ucciso la ex compagna e conviventeDe: questa la sentenza nei confronti di

Delitto Senago: sorella di Giulia in Tribunale, aveva intenzione di rifarsi una vita - "Giurai a me stessa di non essere giudice della storia di mia sorella, a maggio sono certa che era sua intenzione rifarsi una vita con ...agenzianova

Omicidio Romina De Cesare. Pietro Ialongo condannato a ventiquattro anni - Il trentaseienne è accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata nel maggio del 2022 nel suo appartamento del centro storico ...ciociariaoggi

Uccide a coltellate l’ex Romina De Cesare e scappa al mare, condannato a 24 anni Pietro Ialongo - Condannato a 24 anni per aver ucciso la ex compagna e convivente Romina De Cesare: questa la sentenza nei confronti di Pietro Ialongo ...fanpage