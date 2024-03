Uber contro il Governo Meloni | “In Italia un’ora per attendere una corsa | all’estero bastano 5 minuti”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Perché a Roma o Milano le persone devono aspettare 55in più per larispetto a Parigi o Madrid?”. Lo domanda alil general manager di, Lorenzo Pireddu, che in una lettera aperta critica aspramente la normativa del settore in via di definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Dani ci siamo rassegnati a code infinite e a non trovare unaquando ci serve”, scrive il capo di. “Il nostrosembra però non voler risolvere la situazione, ma addirittura andare nella direzione opposta a quello che serve ai cittadini”. “Il tempo di attesa medio per unain Europa – sottolinea Pireddu – è di 5 ...