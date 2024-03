Tv in lutto | addio allo storico conduttore italiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) News tv. . Il mondo della televisione, e non solo, inper la scomparsa di uno dei volti storici della tv bolognese. Iltelevisivo è morto ad 83 anni. La notizia ha lascaito senza parole il suo pubblico. ( dopo le foto) Leggi anche: Tragiconel cinema: è morto il famoso attore Leggi anche:per Gemma Galgani: il messaggio sui social è toccante Leggi anche: Levante, graveper la cantante italiana: “Ci mancherà per sempre” Leggi anche: Calcioin, morto l’ex calciatore in un incendio Morto Giancarlo Monari, voltodella tv bolognese Lodella tv bolognese, Giancarlo Monari, è morto questa notte, 21 Marzo 2024, all’età di 83 anni.. ...

lutto A CALVI RISORTA - addio a Nicola Merola, amministratore di lungo corso: ha dedicato la sua vita alla comunità - 17:47:49 La città di Calvi Risorta è in lutto per la scomparsa di Nicola Merola, uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. È morto Nicola Merola, ex dipendente del policlinico di Na ...casertafocus

In surf sul tetto di un'auto in corsa, cade e muore in ospedale: addio ad Alberto Tron - Una sfida che consiste proprio nel restare sul tetto di un'auto in marcia. È lutto in val Germanasca dove il padre Gino Tron è nato e dove la madre Daniela Strepparava è consigliera comunale a Salza.torinotoday

addio a Nonna Antonietta: ha cucito e regalato mascherine durante il Covid - lutto a Giugliano per la morte di Antonietta Manna. Nonna Antonietta - per molti la "nonna d'Italia" - divenne famosa negli anni della pandemia per la sua grande generosità. Da sarta esperta, infatti, ...napolitoday