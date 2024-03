Tutti insieme sportivamente Torna “Peschiera include“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’inclusione deve partire dall’integrazione. Questo il principale messaggio legato all’evento “, torneo di sport per“, giunto alla seconda edizione, organizzato per domenica 7 aprile dalle 14.30 alle 18 all’Esagono di via Neruda. Durante l’evento verranno svolti simultaneamente brevi tornei di calcetto e di basket con squadre rigorosamente miste, suddivise soltanto per età, composte da persone con disabilità e non. Da zero a 90 anni Sonoinvitati a partecipare, indipendentemente dalle capacità sul campo: a vincere sarà la cultura dell’inclusione sociale. Organizzato dall’amministrazione comunale, il torneo vede la sponsorizzazione di Decathlon e la partecipazione di numerose associazioni del territorio: Malaspina sport team, ProBorromeo, I Ragazzi di Robin, ...