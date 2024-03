Tutti gli investimenti in gioco sull’asse Indo Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un concetto, quello dell’. Un ventaglio di policies dedicate, come quelle immaginate dall’India di Modi. Un’opportunità per i Paesi che si affacciano sul mare nostrum, in primis l’Italia, di essere parte attiva. L’idrogeno verde come un frammento della energy-diplomacy che corre, un luogo ma soprattutto un filo pensante che lega idealmente il bacino indiano all’intero mare nostrum, nella consapevolezza che, come più volte sottolineato da Giorgia Meloni, questo nuovo corridoio economico India-Medio Oriente-Europa consentirà di liberare un enorme potenziale per le singole imprese su molti progetti come il green, le infrastrutture e le connessioni digitali. La scelta del gruppo indiano Rana di effettuare un forte investimento nella produzione di idrogeno verde ...