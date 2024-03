Tutte le nuove sfide di Nancy Brilli mentre si prepara ai 40 anni di carriera

Transnistria, Abkhazia e ora l'Ossezia del Sud. Dopo la repubblica indipendente in Moldavia, ora è il turno di quella separatista in Georgia. Che vuole l'annessione alla Russia.... (ilmessaggero)

Nella wish list di marzo non può mancare un tema fondamentale per la stagione Primavera-Estate 2024. E’ la borsa in canvas bianco o beige naturale con manici e profili in pelle. Dalla tote bag al ... (iodonna)