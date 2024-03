TS – gol per la Champions e per l’Italia

(Di giovedì 21 marzo 2024) 2024-03-21 14:36:52 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Kean, gol per la Juve e per l’Europeo Risolto il problema alla tibia, Kean è tornato a disposizione due settimane fa e Allegri, che lo lanciò sedicenne nel 2016 e che tra ottobre e novembre lo aveva schierato titolare sei volte di fila, lo ha subito impiegato: 14 minuti con l’Atalanta e 8 contro il Genoa, quando il ventiquattrenne di Asti ha centrato il palo con un destro dal limite dell’area al novantesimo. Ultimo episodio sfortunato di una stagione in cui di pali ne aveva già colpito uno e in cui si era visto annullare due gol alla Drogba contro il Verona, uno per un fuorigioco di un fotogramma e l’altro per una sbracciata su Faraoni sfortunata nell’impattare proprio in faccia il gialloblù (che accentuò palesemente). Così, a primavera, Kean è ancora a secco in questa stagione, ma ecco il sogno matto: ...

Oggi non dovrebbe essere giornata di novità particolari sul fronte Acerbi-Juan Jesus, visto che l’audizione con la Procura Federale è attesa per domani. Bucchioni , da Microfono Aperto su Radio ... (inter-news)

Continuano a far discutere le elezioni in Russia . Secondo il giornale indipendente "Novaya Gazeta Europe", sarebbero 22 milioni i voti falsi espressi per il presidente Vladimir Putin , in... (ilmessaggero)

Calcio a 5, Futsal battuta dalla vicecapolista - Trasferta amara per la Futsal Alghero nella 20ª giornata di Serie B. La squadra di mister Monti è stata battuta 8-2 dalla vicecapolista Energy Saving Futsal, ...algheroeco

Kean in missione per conto della Juve: gol per la Champions (e per l'Italia) - Vlahovic squalificato e Milik infortunato, l’azzurro è l'ultima speranza di Allegri per la sfida con la Lazio, e Spalletti lo aspetta ...tuttosport

Pagina 1 | Kean in missione per conto della Juve: gol per la Champions (e per l'Italia) - Vlahovic squalificato e Milik infortunato, l’azzurro è l'ultima speranza di Allegri per la sfida con la Lazio, e Spalletti lo aspetta ...tuttosport