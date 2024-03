TS – Barone | il Viola Park strapieno per l’ultimo saluto Juve | Ferrero e Giuntoli

(Di giovedì 21 marzo 2024) 2024-03-20 23:13:19 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: È il giorno più triste per la Fiorentina e il mondo del calcio. In migliaia si sono raccolti alpera Joe, deceduto martedì 19 marzo dopo essere stato ricoverato due giorni prima a causa di un attacco cardiaco. Non si sono fatti attendere i messaggi di cordoglio da parte di club e giocatori, che subito hanno manifestato la propria vicinanza alla famiglia dell’ex direttore generale della società. Inoltre, la camera ardente è stata allestita nel giorno del suo 58º compleanno. Le immagini di oggi mostrano le lacrime del presidente Commisso, rientrato dagli Stati Uniti in compagnia della moglie. Presenti tra gli altri anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente e l’ad della Lega ...

“Da Fiorentino te ne sei andato…Questo popolo ti sarà per sempre grato”. Così recita uno striscione esposto dai tifosi della Fiesole arrivati al Viola Park per l’omaggio a Joe Barone . I supporter ... (sportface)

Italia-Venezuela, Spalletti: "Amichevoli per sperimentare, proviamo qualcosa di moderno" - "Come gruppo della Nazionale siamo vicini alla famiglia di Barone e di Commisso. Sappiamo che valore perdiamo per il nostro sport, ce l’ha dimostrato. Ha influenzato più il calcio lui in cinque anni ...sport.sky

Spalletti: «Barone in 5 anni ha influenzato il calcio più di tanti altri che non hanno fatto niente» - Spalletti: «Barone in 5 anni ha influenzato il calcio più di tanti altri che non hanno fatto niente». Le dichiarazioni Spalletti, Ct della Nazionale, attraverso il profilo Twitter della Nazionale ha r ...juventusnews24

Spalletti: «Sinner mentalizzato in maniera corretta». Poi ricorda Barone - Spalletti: «Sinner mentalizzato in maniera corretta». Poi ricorda Barone: le parole del commissario tecnico della Nazionale Spalletti, ct della Nazionale, attraverso il profilo Twitter della Nazionale ...milannews24