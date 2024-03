Trump | la procura di New York si prepara al sequestro dei beni dell’ex presidente

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il Tycoon ha quattro giorni per pagare 464 milioni della cauzione fissata dal giudice nel processo per frode fiscale Ladi Newsial possibilediimmobiliari dell'examericano Donald. La sentenza del processo per frode è stata depositata presso la contea di Westchester, dove il tycoon possiede

Il procuratore speciale Nathan Wade – principale avvocato dell’accusa nel Processo penale a carico di Donald Trump per le interferenze elettorali del 2020 in Georgia – come riporta la Cnn si è ... (ilfattoquotidiano)

Trump perderà i suoi beni La procura di New York verso il sequestro: cosa succede - Donald Trump ha una settimana di tempo per versare la cifra di 464 milioni di dollari. Se non riuscirà a garantire sull’intero importo, non potrà fare ricorso nel processo civile in corso a New York i ...informazione

Svendita, sequestro e bancarotta: ecco le opzioni-panico di Trump per la super cauzione - L'ex presidente deve versare entro lunedì i 464 milioni dollari di deposito per poter portare avanti il ricorso contro la sentenza del processo per frode di New York. Dove trovarliadnkronos