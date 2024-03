Trump | il bagno di sangue | ByoBlu e la contestualizzazione

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un lettore ci ha segnalato che siamo stati citati dal TG didel 19 Marzo 2024 in chiusura di un servizio di Michele Crudelini. Il giornalista dici ha citato accusandoci di non essere intervenuti nello smentire la dichiarazione disul “di” di qualche giorno fa, dichiarazione che invece loro hanno spiegato con attenzione nel loro servizio. La prima cosa che voglio subito dire è che la redazione di, per una volta, ha fatto le cose nella maniera corretta, hanno contestualizzato la frase disuldiin modo che si capisse a cosa facesse specifico riferimento il candidato alla presidenza americana. Contestualizzare una frase è una delle basi del fact-checking, noi qui su BUTAC lo ...