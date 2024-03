Trovata in una chiesa | Ciao | io sto bene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024) Erika Bravi sta. La forlivese di 46 anni svanita nel nulla il 25 luglio dello scorso anno a Marsiglia – dove vive da 7 anni con due figli di 13 e 19 anni, nati a Forlì – è statalunedì alle 19 in unacattolica da un paio di agenti della polizia della città delle Bocche del Rodano. Dopo una breve sosta all’Hotel de la Police per l’identificazione, Erika è quindi tornata nella struttura religiosa annessa alladov’è stata ri. Nemmeno ai detective transalpini la donna avrebbe chiarito i dettagli della sua ’fuga’. E non avrebbe nemmeno fatto luce sui suoi eventuali spostamenti di questi quasi otto mesi di buio. Non è escluso, in realtà, che Erika non si sia mai mossa dalla stessa struttura religiosa in cui è stata rinvenuta. Dal Consolato italiano e dal ministero degli ...