Trony apre un nuovo punto vendita a Giardini Naxos ME

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) - Con 500 mq e 7 addetti alla, è ubicato in via Cannamelli, 18 Milano, 21 marzo 2024 –ha inaugurato ieri unMini(ME): nelnegozio lavoreranno 7 addetti allacoordinati dai direttori Salvatore Smiroldo e Stefano Triolo. Con 500 mq di superficie ilnegozio conterà su 2500 referenze e un bacino d'utenza stimato di circa 100.000 potenziali clienti nel raggio di 20 chilometri. Situato in via Cannamelli 18, sarà facilmente raggiungibile -provenendo da Messina o da Catania- attraverso la A18/E45, poi Sp9, tramite l'uscita. Con questa nuova apertura il numero complessivo ...