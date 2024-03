Tribunale dispone perizia su cause morte Purgatori

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ildi Roma ha disposto, nell'ambito di incidente probatorio, unaper accertare ledelladel giornalista Andreadeceduto nel luglio del 2023. Nel procedimento sono indagati per omicidio colposo quattro medici. I periti avranno novanta giorni di tempo per concludere i loro accertamenti. Nei quesiti posti agli specialisti si chiede, inoltre, di fare chiarezza sulla presenza di metastasi e individuare come e quando è partita l'infezione cardiaca.

Mariano Moresi vince il ricorso e verso di lui viene disposto un risarcimento pari a 4mila e 400 euro. Chi è ? Si tratta di un vigile , in ferie già autorizzate in vista del pensionamento, che era ... (ilgiornaleditalia)

Andrea Purgatori, Tribunale dispone perizia su cause morte - Per far luce sulla morte di Andrea Purgatori, il Tribunale di Roma ha disposto, nell'ambito di incidente probatorio, una perizia per accertarne le cause del decesso, avvenuto nel luglio del 2023. Nel ...tgcom24.mediaset

Andrea Purgatori, il Tribunale dispone la perizia per accertare le cause di morte. Quattro medici indagati - Una perizia dovrà accertare le cause di morte del giornalista Andrea Purgatori. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, nell'ambito dell'incidente probatorio chiesto dal pm ...leggo

Andrea Purgatori, disposta la perizia per le cause della morte: quattro medici indagati per omicidio colposo - Nuovi sviluppi deI caso della morte di Andrea Purgatori. Il Tribunale di Roma ha disposto, nell'ambito di incidente probatorio, una perizia per accertare le cause della morte ...ilmessaggero