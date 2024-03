Treviso | studente insegue e blocca uno scippatore | aveva derubato la prof

Prof salvata dallo scippo di un ex studente a Montebelluna, premio del Comune per il giovane eroe. Le parole della mamma - MONTEBELLUNA (Treviso) - Un encomio dal sindaco per il giovane eroe dell'Einaudi. La vicenda dello studente 16enne che, assieme ad alcuni amici più giovani, nei giorni scorsi ...ilgazzettino

Montebelluna, studente recupera il portafoglio rubato alla professoressa - Parla il 16enne si è fatto restituire il portafogli dallo scippatore, il plauso del sindaco e di Zaia. Il rapinatore è un ex studente espulso dall’istituto ...tribunatreviso.gelocal

studente eroe blocca lo scippatore della prof insieme agli amici. Il plauso di Zaia: «Bravi! Siete un esempio» - MONTEBELLUNA (Treviso) – Insegue e blocca il malvivente che poco prima aveva scippato una prof del suo istituto. Arriva il plauso del presidente del Veneto Luca Zaia allo ...ilgazzettino