Trenord è gratis per Fido

(Di giovedì 21 marzo 2024) In Lombardia cani e gatti viaggerannosui treni regionali dia partire dal prossimo 1 aprile e anche salire portandosi dietro la bicicletta non sarà più soggetto a un sovrapprezzo. I cani dovranno rigorosamente essere al guinzaglio e con museruola, ma soprattutto dotati i certificato di iscrizione all’anagrafe canina. I gatti e i piccoli animali dovranno viaggiare nel trasportino. "La gratuità dei cani a guinzaglio e degli altri animali domestici è un vero e proprio atto di civiltà e di sensibilità verso i nostri amici a 4 zampe - spiega l’assessore ai Trasporti, Franco Lucente - che sempre più spesso ci accompagnano nei tragitti ferroviari. Due atti che dimostrano la sensibilità verso due categorie che utilizzano i treni".

Animali e biciclette gratis su tutti i convogli Trenord - Dal primo aprile addio all’obbligo di pagare i supplementi per i viaggi in regione L’assessore: «Provvedimento utile per chi usa le due ruote per spostarsi» ...laprovinciapavese.gelocal

Dal prossimo 1 aprile, animali domestici gratis sui treni regionali…Ecco la regione in cui inizierà - Una bella iniziativa che prevede animali gratis sui treni regionali, ecco tutte le informazioni e tutti i dettagli sull'argomento ...amoreaquattrozampe

Amici a 4 zampe e bici gratis in treno - Dal 1° aprile 2024 sui treni regionali Trenord sarà possibile viaggiare con la bicicletta al seguito e gli animali da affezione senza dover pagare alcun supplemento. Lo ha deciso la Giunta regionale c ...nuovaedizione.ecodelverbano