Treni interrotti e voli cari Il caso in Parlamento | «Vanno limitati i disagi»

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il rischio che, a seguito della frana che ha interrotto la circolazione deitra Benevento e Foggia, la Puglia possa rimanere isolata a lungo è alto. Per questo prosegue il...

Benevento-Foggia. Ferrovia, puglia isolata: Boccia (PD) invoca un ripristino sollecito e senza speculazioni - Trasporti: Boccia: "Puglia isolata: il MIT ripristini in tempi rapidi la circolazione dei Treni tra Foggia e Benevento, no speculazioni". Presentata un'inte ...teleradio-news

Niente Treni in Puglia, Emiliano chiede incontro a Rfi su ripristino tratta Bari-Benevento - in particolare per condividere il cronoprogramma degli interventi necessari al ripristino della linea ed eventuali soluzioni alternative al collegamento interrotto adottabili": è quanto scrivono il ...lagazzettadelmezzogiorno

Foggia-Benevento off-limits, Boccia (Pd): il Mit ripristini la circolazione dei Treni - Ripristinare al più presto la circolazione dei Treni al più presto. Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, interviene con una interrogazione al ministro, in seguito alla frana tra Ariano Irpino e ...corriereirpinia