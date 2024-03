(Di giovedì 21 marzo 2024) Come l’avrebbe definita Omero? Parliamo dell’esperienza non diciamo quotidiana, ma frequente deidel treno della Valdelsa. Cancellazioni, ritardi, sorprese sgradite: questo il menu che sta convincendo il comitato deimedesimi (molti lavoratori e studenti) a ideare una. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono i ritardi di martedì. "Come di consueto, - scrive il comitato in una lettera alla giunta regionale, alla Città Metropolitana e a Rfi (e anche alle autorità senesi) - ogni qualvolta sia presente nebbia nella tratta ferroviaria, i19031 e 18201, rispettivamente, in partenza alle 6.20 dae alle 6.21 da Firenze Santa Maria Novella, subiscono ritardi gravi o soppressioni causando ...

Ritardi e cancellazioni: per i pendolari dei Treni è andata in archivio una Settimana difficile, punteggiata di disagi sulle corse della S1 e della S12, gestite da Trenord e molto frequentate ... (ilgiorno)

PESARO - Dalle 4.45 la linea ferroviaria sullìasse Ancona Bologna è stata prima paralizzata, poi fortemente rallentata per un Investimento sui binari avvenuto verso... (corriereadriatico)

PESARO - Dalle 4.45 per cinque ore la linea ferroviaria sullìasse Ancona Bologna è stata prima paralizzata, poi fortemente rallentata per un Investimento sui binari avvenuto... (corriereadriatico)

Treni in ritardo e disagi. Pendolari esasperati sulla Empoli-Siena: "Ora una class action" - Il comitato scrive una lettera a Giani e Rfi per chiedere un intervento: "C’è chi sta perdendo il lavoro a causa dei problemi sulla linea". E poi promette battaglia: "Pronti allo sciopero dei titoli d ...lanazione

Due ore in Intercity fino a Firenze: "Noi, buttati sulla linea lenta". Esplode la rabbia dei pendolari - Dopo un lungo giro, il treno taglia il traguardo con 68 minuti di ritardo per "verifiche tecniche". Il caso fa crescere l’attesa sul vertice in Regione. "Ci spetta la precedenza sull’alta velocità". .lanazione

Tutte le novità sui sinistri ferroviari; ritardo Treni, risarcimento biglietto e danno esistenziale - Chi decide di viaggiare in treno accetta anche alcuni rischi. Uno dei più tipici è il classico ritardo del treno, che può avvenire per incidente ferroviario, lavori in corso, maltempo, suicidio e ...fai.informazione