Tregua Gaza | risoluzione Usa all' Onu

(Di giovedì 21 marzo 2024) 7.00 Il segretario di Stato americano, Blinken, ha annunciato che gli Stati Uniti hanno presentato un progetto dial Consiglio di sicurezza dell'Onu per un "cessate il fuoco immediato legato al rilascio degli ostaggi" ancora nelle mani di Hamas nella Striscia di. "Noi speriamo che i Paesi lo sostengano", ha detto Blinken a margine della sua visita in Arabia Saudita. La sua missione in Medio Oriente prosegue oggi in Egitto. Al Cairo l'incontro con il presidente Al Sisi.

