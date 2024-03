Trasfusione con sacca di sangue infetto | muore a Napoli | una clamorosa condanna

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sottoposto a unadia seguito di una frattura al femore, anni dopo scopre di avere il virus dell'epatite C etra atroci sofferenze. È successo nel 1985 a un uomo di 47 anni. Laavvenne al centro traumatologico ortopedico di. Poi, 15 anni dopo la scoperta sull'epatite C. E infine la morte a seguito di complicanze collegate alla cirrosi epatica, dopo un lungo periodo di agonia, nel giugno del 2015. Per i familiari, l'epatite C sarebbe stata causata da unadi. La tesi della famiglia è stata ora accolta dalla sezione distaccata di Casoria del tribunale di, che hato il ministero della Salute al pagamento di oltre 171mila euro alla moglie ...

