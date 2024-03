Trapiantato il rene di uno maiale geneticamente modificato in un uomo | è la prima volta al mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un giorno forse la lista di attesa di malati gravi e molto gravi potrebbe ridursi. Sarà il giorno in cui i trapianti dagli organi di animali agli esseri umani (xenotrapianti) saranno sicuri ed efficaci e saranno communente utilizzati nella pratica clinica. Per questo l’annuncio che arriva dagli Stati Uniti è clamoroso e si può considerare una pietra miliare nel campo della ricerca medica e dei trapianti. Il Massachusetts General Hospital ha infatti annunciato il primo trapianto aldi undi(suino)in undi 62 anni affetto da malattia renale allo stadio terminale. I chirurghi del Mass General Transplant Center hanno condotto l’intervento, durato quattro ore, sabato 16 marzo. L’organo, come comunica la ...