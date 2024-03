Tramezzani | “Inter molto più forte di Milan e Juventus | potrà gestirsi”

In molti pensano che l’impegno in Champions League potrebbe penalizzare l’Inter in campionato. L’ex nerazzurro Paolo Tramezzani va controcorrente e lo spiega su Radio Sportiva. MIGLIORAMENTI – Prima ... (inter-news)

Inter, la Curva Nord: "Siamo con Acerbi, dubitiamo che quelle parole siano uscite dalla sua bocca" - "Curva Nord è al fianco di Francesco Acerbi!". Questo il comunicato della Curva Nord dell'Inter in merito alla vicenda che riguarda Acerbi e Juan Jesus durante Inter-Napoli: "Da giorni sta tenendo ...tuttonapoli

Roma, il fortino dello Stadio Olimpico - Visualizzazioni: 2 Il trend della Roma in casa è più che positivo I giallorossi sono la terza squadra in Serie A, per punti conquistati, a sole due lunghezze dal Bologna di Thiago Motta a quota 35. Me ...calciostyle

Caso Acerbi, Tramezzani: “Razzismo Capitava anche quando giocavo io, ma…” - Caso Acerbi, parla anche l’allenatore Paolo Tramezzani: ecco le sue parole sulle accuse di razzismo al giocatore dell’Inter e sul club. Sul giocatore dell’Inter e sulla sua frase razzista rivolta a ...calciostyle