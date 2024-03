Tragedia sfiorata per una bimba di 4 anni | abbandonata per ore sullo scuolabus Salvata dai ragazzi delle medie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 21 marzo 2024)dell’asilo dimenticata: “” da studentiscuoledopo quattro ore. Dramma sfiorato nel Teramano, dove l’operatrice addetta non si è accorta che ladi 4si era addormentata a bordo del veicolo, poi rientrato al deposito. È rimasta lì sola per ore. Leggi anche: Rissa su chatmamme: litigano e si prendono a botte davanti all’asilo, 7 denunce La disavventura La piccola, che ha vissuto una disavventura finita per fortuna senza serie conseguenze, è una bambina di quattroche frequenta unascuole dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Valle del Fino, che ha plessi in cinque comuni del Teramano. A trovare la piccola, dopo circa quattro ...