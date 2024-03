Traffico Roma del 21-03-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Luceverdem m dalla redazione sul grande raccordo anulare esiste in coda perlungo la carreggiata interna tra l’uscita e casse Salaria seguire code e rallentamenti tra lucide.be Prenestinain coda sulla carreggiata esterna tra uscita Pontina e Appia su via del Foro Italico code pertra l’uscita Corso di Francia e Salaria direzione San Giovanni di sulla tangenziale si sta in coda perlo svincolo per via Tiburtina è l’uscita a Porta Maggiore San Lorenzo direzione San Giovanni in via Flaminiain coda tra la stazione di Vigna Clara e il raccordo anulare intenso ilnella capitale in queste ore fuori raccordo code su via Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia e comunque per i dettagli di ...