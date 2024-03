Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ben trovati dalla redazione primo piano incidente avvenuto lungo la tangenziale permane la chiusura delle entrate di strada tra l’uscita di via Batteria Nomentana è l’uscita di via Tiburtina Portonaccio in direzione San Giovanni si tratta della galleria nuova circonvallazione internain coda a partire dallo svincolo per La Farnesina in Piazza Vittorio Emanuele II è in pieno svolgimento una manifestazione in occasione della festività religiosa sicché non sono da escludere percussione alnelle zone limitrofe e Dori lavori notturni sulla tangenziale all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna dalle ore 22 chiusura del tratto compreso tra Batteria Nomentana è il bivio con laL’Aquila in ...