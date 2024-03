Traffico Roma del 21-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione in apertura la tangenziale dove a causa di un incidente avvenuto in direzione San Giovanni rimane chiusa la strada tra l’uscita di via Batteria Nomentana è uscita di via Tiburtina Portonaccio si tratta della galleria nuova circonvallazione internain coda a partire dallo svincolo Corso di Francia rimaniamo sulla tangenziale con le code per un altro incidente avvenuto su viale Castrense direzione stadio più grande raccordo anulare si rallenta lungo la carreggiata interna Traduci the Bufalotta e Tiburtina rallentamenti presenti anche lungo la carreggiata esterna tra le uscite per la via del mare e via Lungotevere dei Tebaldi la polizia locale Ci segnala un incidente con trattore allentato all’altezza di Ponte Giuseppe Mazzini direzione Flaminio E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete ...