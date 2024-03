Traffico Roma del 21-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità fino alle 18 in Piazza Vittorio Emanuele II l’esquilino manifestazione E possibili rallentamenti in via di completamento i lavori su via Marcello Piacentini e via Ivo pannaggi a Colle Massimo alla pisana in vista di una riorganizzazione alla viabilità per agevolare i percorsi del trasporto pubblico ad Acilia deviata la linea 017 per la chiusura di via Giovanni Leonardi il 24 Marzo ultima domenica ecologica della stagione motori privati spinte all’interno della fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 previste deroghe per le auto a benzina euro 6 a metano GPL veicoli con contrassegno invalidi via libera anche mezzi sharing In collaborazione con Luce Verde infomobilità