Traffico Roma del 21-03-2024 ore 13 | 30

(Di giovedì 21 marzo 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione per un incidente chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione San Giovanni code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare la Caterina e la Appia per ilintenso intenso è rallentato ilsulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi via Batteria Nomentana in direzione San Giovanni file sulla via Pontina per un incidente tra via di Decima e Mostacciano indicazione della capitale per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ