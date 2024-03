Traffico Roma del 21-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità è chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni per un altro incidente code sulla Pontina tra Castel di Decima i bus tacciano versoancora in corso al Celio la manifestazione con corteo indetta in occasione della giornata della memoria per le vittime Innocenti delle mafie i partecipanti stanno arrivando al Circo Massimo riaperte via Cavour via Merulana via Labicana resta invece chiusa via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di Sant loro inevitabili le ripercussioni anche per il trasporto pubblico ripristinata infine la linea termini Centocelle precedentemente interrotta tra ponte Casilino e Termini In collaborazione con Luce Verde infomobilità