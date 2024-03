Traffico Roma del 21-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione per un incidente code sul tratto Urbano dellaL’Aquila tra Viale Togliatti e via Filippo Fiorentini verso la tangenziale est per un altro incidente chiude su via dei Sette Metri all’altezza di via del Fosso dell’Acqua Mariana ancora in corso al Celio la manifestazione con corteo indetta in occasione della giornata della memoria per le vittime Innocenti delle mafie i partecipanti si stanno dirigendo verso il Circo Massimo da poco riaperte via Cavour via Merulana via Labicana inevitabili ripercussioni anche per il trasporto pubblico ripristinato infine la linea termini Centocelle precedentemente interrotta tra ponte Casilino e termini per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio ...