Traffico Roma del 21-03-2024 ore 10 | 30

(Di giovedì 21 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e trasporto pubblico chiusure delle strade stamattina fino alle 13 corteo in centro dell’associazione libera nella giornata in memoria delle vittime di mafia la manifestazione da piazza dell’esquilino raggiungerà largo del Circo Massimo stilando lungo via Merulana via Labicana via Celio vibenna via di San Gregorio via dei Cerchi in testa al corteo i familiari delle vittime di mafia divieti di sosta in piazza dell’esquilino via Merulana tra piazza di Santa Maria Maggiore è largo Brancaccio a via dei Cerchi Piazza Bocca della Verità via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa e viale del Monte Oppio fino alle 12:30 in piazza dei Santi Apostoli manifestazione e divieti di sosta tra via IV Novembre e vicolo del piombo potature in Viale Tiziano chiusa colazione da viale XVII Olimpiade ...