Traffico Roma del 21-03-2024 ore 09 | 00

(Di giovedì 21 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità le persone che si sono dati appuntamento Questa mattina alle 8:30 in piazza dell’esquilino per partecipare al corteo indetto In occasione della giornata della memoria per le vittime Innocenti delle mafie interessate le strade dell’esquilino e del Celio in sé stanti impegneranno via Merulana via Labicana via Celio vibenna e via di San Gregorio per raggiungere il Circo Massimo inevitabili le ripercussioni anche per il trasporto pubblico interrotta la termini 100l tra ponte Casilino e termini per un’auto ferma sui binari all’altezza di via Giolitti alternative bus 105 o linee tram 514 lavori notturni sulla tangenziale nella galleria della Nuova Circonvallazione interna dalle 22 chiusura del tratto compreso tra Batteria Nomentana il bivio con laL’Aquila in ...