Traffico Roma del 21-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Luceverdedentro va Ti dalla redazioneintenso e code su tutte le principali vie di accesso al centro città incolonnamenti sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone sulla Flaminia via dei Due Ponti e lungo la Salaria da Villa Spada alla tangenziale est sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla Casilina Ardeatina e coda tratti in carreggiata esterna dalla Prenestina la Tiburtina dalla Boccea a via del Pescaccio code poi sull’intero tratto Urbano dellaL’Aquila verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code dalla Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da Passamonti a viale Castrense in direzione San Giovanni e sono oltre 40 mila le persone che si sono dati appuntamento Questa mattina alle 8:30 in piazza dell’esquilino per partecipare al corteo indetto In occasione della ...