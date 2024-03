Traffico Roma del 21-03-2024 ore 08 | 00

(Di giovedì 21 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi bentrovate questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ilindicato intenso con code su tutte le principali vie di accesso al centro città abbiamo incolonnamenti in particolare sulla Flaminia da Labro al bivio di Tor di Quinto e sulla Salaria da Villa Spada alla tangenziale sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna dalla casa fino all’uscita Ardeatina lungo la carreggiata esterna code tra l’uscita a Boccea Montespaccato lo svincolo per via del Pescaccio ancora in esterno a Code dallo svincolo Prenestina Tor Bella Monaca sino alla Tiburtina tratto Urbano dellaL’Aquila abbiamo quelli da Tor Cervara la tangenziale est è nel quadrante Sud incolonnamenti sulla via del mare sull’ostiense tra ...

Luceverde Roma Buonasera e ben Trovati al momento abbiamo code per incidente Traffico sulle due carreggiate del raccordo anulare nello specifico code a tratti tra la Roma Fiumicino e la Napoli in ... (romadailynews)

Luceverde Roma Buonasera e ben Trovati un incidente provoca code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la via Aurelia poi a seguire code per Traffico tra la Bufalotta ... (romadailynews)

Luceverde Roma Buonasera e ben Trovati un incidente provoca code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la via Aurelia poi a seguire code per Traffico tra la Bufalotta ... (romadailynews)

Traffico in città, passiamo in coda più di 4 giorni all’anno - A Modena nel 2023 si sono sprecate 109 ore in auto, causando 758 kg di CO2. Modificando abitudini si potrebbero recuperare 22 ore, 126 euro e 150 kg di CO2 all'anno.ilrestodelcarlino

Verde pubblico, tagliate due piante malate in viale Tiziano: «Manutenzione ripartita, era ferma dal 2021» - Interventi a viale Liegi, viale Belle Arti, via XXI Aprile. Fabiano, assessore all'Ambiente del Municipio II: «Da novembre sono stati più di 5 mila». Stop a potature il 31 marzo, parte la crescita veg ...roma.corriere

L'Italia stringe le regole della strada: 6 punti da sapere prima della tua prossima vacanza - tzConsumatoristava in piedi: 20 marzo 2024, 19:19Da: Nadja ZinsmeisterPremeredivisoSe vuoi andare in vacanza in Italia, dovresti fare attenzione in ...toscanacalcio