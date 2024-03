Tra pace e guerra rispunta la retorica di un' Europa disunita e senza identità

(Di giovedì 21 marzo 2024) Grazie all'non avremo più guerre». Per decenni ci avevano raccontato che l'Unione avrebbe garantito quellarotta nel secolo breve dai due tragici conflitti, mondiali sì ma col baricentro nel Vecchio Continente. Qualcuno addirittura s'era spinto oltre ipotizzando che con la moneta unica, l'euro, non ci sarebbe stato più interesse a muovere guerre. Onestamente non ho mai capito quale potesse essere la ragione logica di tale sillogismo, cosa potesse tenere in equilibrio una equazione gonfiata da tanta. Nel suo Euro - Come una moneta comune minaccia il futuro dell'il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz contestò il punto affermando « che non si potesse sostenere una siffatta tesi ed escludere a priori quell'altra. Infatti dopo decenni di propaganda europeista e di massicce dosi di doping ...

L’Italia deve considerare, attraverso il Piano Mattei per l’Africa, di mitigare i livelli di rischio per la non disponibilità di basi di lancio. Tutti i Paesi industrializzati si stanno impegnando ... (formiche)

Inceneritore di Montale senza pace - Il futuro dell'inceneritore di Montale è ancora incerto: i sindaci dei Comuni coinvolti devono decidere se prorogare l'attività o chiudere. Dibattito tra centrosinistra e centrodestra sulle tempistich ...lanazione

In vent'anni Venezia e Mestre si spopolano, aumentano gli stranieri e i residenti in provincia - VENEZIA - Non solo Venezia perde abitanti, anche Mestre: in tutto il Comune sono 20mila i residenti in meno negli ultimi 20 anni. Viceversa cresce la popolazione di comuni della provincia ...ilgazzettino

Ex funzionari ed ex diplomatici scrivono lettera a Biden: «Basta attacchi o stop agli aiuti a Israele» - La missiva firmata con nomi e cognomi da 67 sessantasette ex funzionari della sicurezza nazionale al presidente americano e ai segretari di Stato e della Difesa ...corriere