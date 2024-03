Tra i possibili concorrenti Marina Suma | Joe Bastianic e l' ex pornostar Selen

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 21 marzo 2024) È stata annunciata oggi la data di inizio di L’Isola dei famosi su Canale 5, edizione condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria (a fianco di Sonia Bruganelli e Dario Maltese come opinionisti). La prima puntata andrà in onda il prossimo 8 aprile. Nel cast c’è anche Elenoire Casalegno, nel ruolo di inviata in Honduras. Vladimir Luxuria, dalla lotta per i diritti al desiderio di adozione X ...