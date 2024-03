Tour de France 2024 | Prudhomme | “Impensabile che non fosse mai partito dall’Italia”

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Erache ildenonmai”. Lo ha detto il direttore generale della più celebre corsa a tappe, Christiannel corso della conferenza stampa in Palazzo Vecchio, a 100 giorni dalla Grand Départ di Firenze. Un’idea balenata per la prima volta “dopo la vittoria di Vincenzo Nibali” nel 2014, ma non solo per un aspetto “sportivo”. “Più che in altri sport nel ciclismo conta la scenografia, la visione d’eccellenza è quella dall’alto presa dall’elicottero. È importante la performance dei corridori ma lo sono altrettanto i paesaggi – ha aggiunto -. Ero venuto a Firenze come turista ancora prima di immaginare da qui la partenza deled è un museo a cielo aperto. Attraverseremo l’Emilia Romagna, ...

Rimini. A 100 giorni dal Tour de France: sindaco, giunta e vescovo in bici per il conto alla rovescia - Rimini, si sa, fa le cose in grande. E allora anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, buona parte della giunta e il vescovo Nicolò Anselmi oggi sono ...corriereromagna

Cento giorni al Tour de France: in Piemonte la tappa più lunga e piatti dedicati anche ad Alba - CUNEO CRONACA- Conto alla rovescia per l’arrivo il 1° luglio in Piemonte del Grand Départ del Tour de France che per la prima volta parte dall’Italia. Oggi, a Firenze, città da cui prenderà il via la ...cuneocronaca

Tour de France, mancano 100 giorni alla partenza in Italia. Le tappe in Emilia Romagna - Tanti eventi e le strade vestite di giallo dal 29 giugno a primo luglio: prima la Firenze-Rimini, poi la Cesenatico-Bologna e infine la Piacenza-Torino ...ilrestodelcarlino