Torna il premio Film Impresa

Il 09, 10 e 11 aprile in arrivo una ricca tre-giorni per proseguire il percorso alla scoperta del cinema d' Impresa con i premi speciali a Ferzan Ozpetek e Gabriele Salvatores, Francesca Archibugi, ... (comingsoon)

Russell Crowe Torna in tour in Italia con la sua band - Dopo essersi esibito come ospite sul palco dell'Ariston alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, Russell Crowe Torna in tour in Italia con la sua band, The Gentlemen Barbers.tg24.sky

F1 GP Australia 2024, il programma del Gran premio: date, orari, circuito - La guida al Gran premio d'Australia della Formula 1 2024 sul circuito di Melbourne: il programma con date e orari delle sessioni in pista del terzo weekend ...fanpage

GP Australia, Sainz: visite mediche e giro in bici sul circuito. Le news - Lo spagnolo è stato in pista a Melbourne e ha svolto le visite mediche con i dottori della Federazione. Sainz ha anche fatto il suo consueto giro di pista con la bicicletta: sembra quindi pronto a tor ...informazione