Torino | 50enne sequestrato e torturato da due minorenni | “Dacci 5mila euro”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Due adolescenti di 15 e 16 anni hanno, picchiato eun uomo di 50 anni intimandogli di consegnare loro. È successo a Rivoli, Comune nella città metropolitana di. I due giovani sono statu sottoposti a fermo con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni gravi. Da diverso tempo la coppia di ragazzi aveva preso di mira l’uomo, che vive in una cascina diroccata. I due – che erano già stati denunciati per piccoli reati – lo hanno tenuto sotto sequestro per oltre dodici ore. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’ostaggio sarebbe stato legato al fondo di una stalla vicino alla cascina. I due giovaniri lo avrebbero poi lasciato al freddo per una notte intera, legandolo con una corda al gancio dove vengono ...

