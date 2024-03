Tony Colombo e Tina Rispoli restano il carcere | decisione della Cassazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il neomelodicoe la moglierimangono in, arrestati per finanziamento ad un clan camorristico Rimangono inil cantante neomelodico napoletanoe la moglie, essi vennero arrestati lo scorso 18 ottobre nell‘ambito di un indagine alla direzione distrettuale antimafia di Napoli sul clan di Lauro. La corte diha quindi ricettato i loro ricorsi, per gli inquirenti il marito avrebbe difatti finanziato il clan camorristico fondato da Paolo di Lauro detto “Ciruzzo O’Milionario“sono stati difesi dai loro rispettivi avvocati Paolo Trofino e Carmine Foreste senza nessuna riuscita di ...

restano in carcere il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli . La Corte di Cassazione ha infatti rigetta to i loro ricorsi L'articolo Tina Rispoli e Tony Colombo restano in ... (teleclubitalia)

Pubblicato il 21 Marzo, 2024 Il neomelodico e la moglie restano in carcere . I ricorsi degli avvocati di Tony Colombo e Tina Rispoli sono stati respinti dalla Cassazione, confermando la gravità ... (dayitalianews)

restano in carcere il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli , arrestati lo scorso 18 ottobre nell'ambito di un'indagine della Direzione distrettuale antimafia... (ilmattino)

Tony Colombo e Tina Rispoli restano in carcere: la Cassazione rigetta il ricorso della difesa - NAPOLI – Tina Rispoli e Tony Colombo restano in carcere. È questa la decisione della Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia. Lo so apprende dalle pagine di ...ilmeridianonews

Napoli, Tony Colombo e Tina Rispoli restano in carcere: rigettati i ricorsi - Restano in carcere il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, arrestati lo scorso 18 ottobre nell'ambito di un'indagine della Direzione distrettuale ...ilmattino

Tony Colombo e Tina Rispoli in carcere: la decisione della Cassazione - Tony Colombo e Tina Rispoli restano in carcere, come ha deciso la Cassazione che ha rigettato il ricorso dei legali della coppia. Rifiutati gli arresti decilitri ad entrambi che si trovano rispettivam ...vocedinapoli