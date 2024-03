Tim | Ft | “Scommesse da 1 miliardo contro il titolo dopo la presentazione del piano dell’ad” Ora anche il fondo Merlyn vuole lo ‘spezzatino’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Gruppo Tim nel mirino delle vendite allo scoperto, cioè speculazioni che scommettono sul calo del valore del. Lo scrive il Financial Times secondo cui “i venditori allo scoperto hanno accumulato una scommessa record di quasi 1sulle azioni Telecom, mentre l’amministratore delegato Pietro Labriola cerca il sostegno degli investitori per una vendita di asset per tagliare il debito“. I dati di S&P Global, sottolinea il quotidiano finanziario, indicano che un quinto delle azioni della società – per un totale di 930 milioni di euro – è preso di mira da venditori allo scoperto, che in genere prendono in prestito azioni per venderle, riacquistandole successivamente per trarre profitto da un ribasso. Il 19,33% delle azioni Telecom Italia in prestito a partire da mercoledì è la percentuale più alta dal 2005. Tra i venditori allo scoperto ci ...