(Di giovedì 21 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Ha fattooggi ad, al Liceo Scientifico e Linguistico Francesco Redi, ildi” lanciato da TIM ed ERG, tramite ERG Academy, su scala nazionale e volto alla sensibilizzazione sui temi dellaambientale. L’iniziativa, che coinvolge dieci città italiane, prevede per ognispecifiche sessioni di approfondimento su, tutela ambientale e transizione ecologica che vedono protagonisti studenti e studentesse. Il, infatti, è inserito nel percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) delle scuole secondarie di secondo ...

Sergio Perez è carico e determinato in vista del via ufficiale del fine settimana del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il messicano è reduce da due ... (oasport)

Tim ed Erg: fa tappa a Arezzo il progetto “missione ambiente, generazioni a scuola di sostenibilità” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Borsa: Milano chiude poco mossa, in luce Terna e Tim - La Borsa di Milano (+0,09%) chiude poco mossa, in linea con gli altri listini europei ed in vista delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. A Piazza Affari scivola Poste (-3,9%), con gli ana ...quotidiano

Borse europee caute. A Milano scatto di Terna e TIM - S&P-500 Euro / Dollaro USA oro Spread Francoforte Londra Parigi FTSE MIB FTSE Italia All-Share Terna Telecom Italia Prysmian Iveco Poste Italiane DiaSorin ENI ERG Fincantieri LU-VE Group Webuild ...informazione