Thuram su Acerbi e il razzismo | “Fatto grave | giusto che non sia in Nazionale”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Anche Marcus, compagno di squadra di Francescoall’Inter, ha commentato l’episodio diche ha visto come vittima Juan Jesus A distanza di pochi giorni da quanto accaduto a ‘San Siro‘, nel corso della partita tra Inter e Napoli, si continua a parlare della vicenda Juan Jesus e Francesco. Ricordiamo che il primo avrebbe ricevuto delle pesanti e gravi offese razziste da parte dell’ex Lazio che continua a negare nonostante rischi una serissima squalifica. In merito a quanto accaduto domenica sera ha voluto esprimere un proprio pensiero anche Marcus, direttamente dal ritiro della sua Francia. Juan Jesus e Francesco(Foto LaPresse) Cityrumors.itL’esterno d’attacco, arrivato la passata stagione a Milano, ha (in un certo senso) “bacchettato” il ...

