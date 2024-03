Thuram | «Caso Acerbi? Sul razzismo d’accordo con Maignan»

(Di giovedì 21 marzo 2024)partecipa alla conferenza stampa di oggi dal ritiro della Francia, assieme a Tchouaméni. L’attaccante dell’Inter si esprime anche sulla vicenda. L’ESPERIENZA – Marcusè contento del suo presente all’Inter e con la Francia: «Cerco di fare del mio meglio ogni volta che vengo chiamato, qui c’è una forte concorrenza. Ritengo che il commissario tecnico (Didier Deschamps, ndr) abbia l’imbarazzo della scelta, abbiamo tre o quattro profili che possono portare cose diverse. Con l’Inter vogliamo vincere lo scudetto, sono nel miglior periodo della mia carriera. È la mia seconda stagione da punta, non posso chiedere di giocare per forza nella Francia. Sono cresciuto molto nel rapporto con i compagni a livello tattico, anche perché l’anno scorso ero il centravanti unico. Ne parlo spesso con Kylian Mbappé: fin da ragazzo mi ...

Razzismo, Thuram: "Sto con Maignan, giusto che Acerbi torni nel club per difendersi" - "In casi del genere non è il momento di andare in Nazionale, è corretto che Francesco spieghi cosa è successo" ...sportmediaset.mediaset

