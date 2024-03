The Spider Within | A Spider-Verse Story | il corto animato debutterà su YouTube

(Di giovedì 21 marzo 2024) IlmetraggioThe: Aarriverà suil 27 marzo per contribuire alle conversazioni sulla salute mentale. L'universo disi espanderà con un nuovochesuil 27 marzo. Il progetto si intitola The: Ae sarà disponibile sul canale di Sony Pictures Animation. L'iniziativa Ilè nato dalla collaborazione tra Sony Pictures Animation e Sony ...

